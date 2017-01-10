Костин и Чубайс дали положительные характеристики Улюкаеву

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Положительные характеристики экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции, дали глава "Роснано" Анатолий Чубайс и глава банка ВТБ Андрей Костин.

Как передал корреспондент "Интерфакса", судья Елена Ленская сообщила во вторник, что в материалах дела имеются положительные характеристики от Костина и Чубайса, а также руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Во вторник в Басманном суде Москвы решается вопрос о продлении домашнего ареста Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн. Срок следствия по делу в отношении бывшего министра продлен до 15 мая.

Дело против Улюкаева

В ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

29 ноября был наложен обеспечительный арест на имущество экс-министра.

В СКР отметили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.