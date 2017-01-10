Суд продлил домашний арест администратору "группы смерти"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 мая срок содержания под стражей администратора "группы смерти" в соцсети "Вконтакте" Филиппа Будейкина.

Ранее молодому человеку, известному в соцсети под псевдонимом "Филипп Лис" предъявили обвинение в подстрекательстве подростков к самоубийству.

Как сообщала пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу, на данный момент установлено 15 участников "группы смерти", которые совершили суициды в различных регионах РФ, последовательно выполняя требования администраторов интернет-сообществ. Одним из требований было удаление переписки с администратором до самоубийства.

Будейкин и иные пока неустановленные лица в закрытых группах "Вконтакте" пропагандировали суицидиальное поведение и провоцировали несовершеннолетних пользователей на сведение счетов с жизнью.

"Воздействию злоумышленников подвергались, прежде всего, ребята, столкнувшиеся с типичными подростковыми проблемами, которым взрослые "доброжелатели" навязывали радикальный выход из ситуации", - сообщала пресс-служба петербургского управления СКР.

Ранее ведомство обратилось с призывом к гражданам помочь в расследовании уголовного дела Будейкина. Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом Филипп Лис, сообщить информацию по телефону ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу: 8(812)570-66-71 или номеру "02". Следствие гарантирует анонимность звонков.