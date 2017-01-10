Госкино Украины запретило показывать российско-украинский телесериал

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу в стране телесериал "Отель Элеон", об этом говорится на странице ведомства в фейсбуке во вторник.

В сообщении отмечается, что решение было принято на основании положений закона Украины о кинематографии, которыми предусмотрено, что запрет трансляции фильмов, произведенных "физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий", распространяется на фильмы, созданные или выпущенные после 1 января 2014 года.

Согласно информации на профильных киносайтах, телесериал "Отель Элеон" создан в российско-украинской копродукции, премьера в РФ состоялась в ноябре 2016 года. Одну из ролей в нем исполнила украинская телеведущая Ольга Фреймут.