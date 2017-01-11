Кадыров сообщил о предотвращении резонансных преступлений в Чечне

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Несколько молодых людей, готовивших серию резонансных преступлений, задержаны в чеченском селе Цоци-Юрт, сообщил во вторник глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"В последнее время в селе Цоци-Юрт по результатам тщательно организованных оперативных мероприятий задержаны молодые люди, готовившиеся к совершению серии резонансных тяжких преступлений. Изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы", - написал Кадыров в своем инстаграме по итогам совещания с главами и имамами населённых пунктов и командирами спецподразделений МВД.

По словам главы Чечни, среди задержанных - член семьи уничтоженного в 2006 году "одного из самых кровавых бандглаварей Исы Мускиева".

Кадыров предложил главе МВД Чечни Руслану Алханову совместно с другими силовыми ведомствами провести тщательное расследование, установить не только участников преступной группы, но и тех, кто им оказывал поддержку.