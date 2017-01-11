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Кадыров сообщил о предотвращении резонансных преступлений в Чечне

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Несколько молодых людей, готовивших серию резонансных преступлений, задержаны в чеченском селе Цоци-Юрт, сообщил во вторник глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"В последнее время в селе Цоци-Юрт по результатам тщательно организованных оперативных мероприятий задержаны молодые люди, готовившиеся к совершению серии резонансных тяжких преступлений. Изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы", - написал Кадыров в своем инстаграме по итогам совещания с главами и имамами населённых пунктов и командирами спецподразделений МВД.

Сегодня в Курчалое провёл совещание с главами и имамами населённых пунктов, командирами спецподразделений МВД по ЧР и ФСВНГ, а также участковыми инспекторами населённых пунктов. Перед началом представил нового главу Курчалойского района Али Абдулаева и его заместителя по работе с правоохранительными органами, кадрового офицера полиции Хизира Зайпулаева. Абдулаев ранее руководил этим районом, затем являлся заместителем Председателя Парламента ЧР. Мы обсудили вопросы профилактики экстремизма, терроризма и борьбы с этими явлениями. В последнее время в селе Цоци-Юрт по результатам тщательно организованных оперативных мероприятий задержаны молодые люди, готовившиеся к совершению серии резонансных тяжких преступлений. Изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы. Среди них есть и член семьи уничтоженного в 2006 году одного из самых кровавых бандглаварей Исы Мускиева. На счету Исы и его брата Али более ста убитых жителей Цоци-Юрта, включая и мать Хизира Зайпулаева, которую жестоко лишили жизни только за то, что она сделала омовение тела покойной женщины, чей сын работал в милиции. Вместо того, чтобы покаяться перед жителями Цоци-Юрта и всем чеченским народом за массовые казни, учинённые Исой и Али, их родственники готовились к новым кровопролитиям. Этому не бывать никогда. В Чечне необходимо соблюдать принятую всем народом Конституцию, нормы Корана, народные традиции. Тем, кто их нарушает, не место в Чечне. Мы потеряли в борьбе с терроризмом и ваххабизмом тысячи и тысячи родных и близких нам людей. Об этом всегда помним и не намерены кому-либо позволить замышлять зло, не говоря уже о том, чтобы творить его. Если кто-то сочувствует тем, кого призывают к ответственности, тот открыто помогает бандитам. Я предложил министру МВД РФ по ЧР Руслану Алханову совместно с другими силовыми ведомствами провести самое тщательное расследование, установить не только участников преступной группы, но и тех, кто им оказывал поддержку, решить вопрос ответственности каждого из них. #Кадыров #Россия #Чечня #Курчалой

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

По словам главы Чечни, среди задержанных - член семьи уничтоженного в 2006 году "одного из самых кровавых бандглаварей Исы Мускиева".

Кадыров предложил главе МВД Чечни Руслану Алханову совместно с другими силовыми ведомствами провести тщательное расследование, установить не только участников преступной группы, но и тех, кто им оказывал поддержку.

Теги: Рамзан Кадыров, Чечня
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