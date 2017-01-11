Россияне перешли с мяса и рыбы на картошку и тыкву

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В последние годы россияне стали есть меньше мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара, при этом резко выросло потребление овощей, пишут в среду "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Перемены объясняются ростом цен и падением доходов населения, при этом отмечается, что отказ от сахара и поедание овощей должны положительно сказаться на здоровье граждан и могут быть следствием стремления к правильному питанию.

С 2013 по 2015 годы по сравнению с предыдущим периодом каждый россиянин стал съедать на 2 кг меньше мяса, на 5 кг меньше рыбы, на 9 кг меньше молочных продуктов и на 1 кг меньше сахара.

Яйца и хлеб едят в прежних объемах.

Зато в 2015 году на каждого гражданина пришлось 112 кг картошки (на 1 кг больше, чем раньше), а также изрядное количество кабачков, тыквы и арбузов.