Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

В приветственной речи спикер отметил, что столетие революций 2017 года не должно расколоть российское общество

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 2017 год - год столетия революций прошлого века - не должен внести раскол в наше общество.

"Сегодняшним заседанием мы начинаем работу Государственной Думы в 2017 году; это знаменательный для истории нашей страны год: мы вступили в год столетия судьбоносных событий - революций 2017 года", - сказал Володин, открывая в среду весеннюю сессию Госдумы.

Эти события повлекли изменения в политической, экономической, культурной, религиозной сферах, отметил он. "Память о тех драматических событиях не должна становиться дополнительным источником раскола нашего общества", - подчеркнул спикер.

Как заметил Володин, в течение нынешнего года мы неизбежно будем возвращаться к событиям столетней давности, к их причинам, к надеждам и целям творцов тогдашних глобальных катаклизмов, к полученным в итоге их усилий результатам. "Также несомненно, что не только в нашей стране, но и во всем мире будут изучать и осмысливать то, что произошло в России 100 лет назад", - добавил политик.

По его словам, важно всегда помнить уроки истории и беречь те ценности, которые важны для развития страны. "Опыт революций учит тому что, какими бы сложными ни были бы социальные противоречия, их разрешение не должно проходить через конфронтацию. Нам необходимо общественное согласие, объединение людей разных взглядов и убеждений вокруг консолидирующих целей и ценностей развития России", - подчеркнул Володин.