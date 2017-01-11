В России

Редких бабочек с острова Большой Уссурийский возьмут под охрану

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Особую бабочку вида голубянки дивины, обитающую только на Большом Уссурийском острове в Хабаровском крае и нигде в мире больше не встречающуюся, намерены взять под охрану.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на острове, в числе других охранных зон, которые будут созданы в 2017 году, появится памятник природы "Местообитание бабочки голубянки".

Сообщалось, что бабочки с Большого Уссурийского могут стать первыми вымершими в России. На острове обитает небольшая локальная популяция, в 2016 году была зафиксирована практически нулевая численность представителей подвида. Ученные надеются, что вылет бабочек не произошел из-за холодной весны и куколки остались на вторую зимовку.

Помимо памятника природы на острове, в Хабаровском крае, по данным местных властей, для дальнейшего сохранения природных комплексов, восстановления популяций редких видов растений и животных будет создано три особо охраняемые территории (ООПТ) и еще один памятник природы. Самым крупным, площадью свыше 50 тыс. гектаров, станет государственный природный заказник "Шаман-Яй" в Ульчском районе. Его цель - сохранение природных комплексов долины реки Яй и горного массива Шаман. Более 41 тыс. гектаров займет экологический коридор "Симминский" в Амурском районе. Статус ООПТ призван сохранить местообитания и пути миграций крупных млекопитающих, увеличить их популяцию. Еще одной важной природоохранной территорией станет государственный природный заказник "Нимеленский" в районе имени Полины Осипенко. Здесь на площади более 28 тыс. гектаров планируется сохранить крупные нерестилища тихоокеанских лососей на реке Нимелен .

Кроме того, в этом году планируется создать памятники природы "Пещера Кокдзяму" (ледяная карстовая пещера, расположенная в верховьях реки Гур в Комсомольском районе - ИФ).

Уточняется, что в регионе создано шесть государственных природных заповедников и два национальных парка общей площадью 2,32 млн гектаров. Это заповедники "Большехехцирский", "Комсомольский", "Буреинский", "Джугджурский", "Ботчинский", "Болоньский", нацпарки "Анюйский" и "Шантарские острова".

Теги: Голубянки дивины, Большой Уссурийский остров, Хабаровский край
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