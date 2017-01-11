На счетах Улюкаева арестовано $1 млн и 280 млн рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Общая сумма арестованных средств экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева равна $1 млн и 280 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Басманным судом был наложен арест на денежные средства обвиняемого Улюкаева, находящиеся на счетах в банках России, на общую сумму в размере более 1 миллиона долларов США и 280 миллионов рублей", - сказала Царева.

Она также добавила, что арест наложен на денежные средства в разной валюте и золотые монеты, каждая из которых стоимостью от 13 тыс. до более 6 млн рублей, изъятых в ходе обысков.

Ранее в среду Царева заявила, что 14 декабря Басманным судом был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого Улюкаева в общей сумме около 500 млн рублей.

Заместитель председателя СКР Игорь Краснов сообщил в интервью, которое опубликовала газета "Коммерсантъ": "Что касается Алексея Улюкаева (. . .), то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн руб.".

Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. "Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил продлить Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля ",- огласила постановление судья Елена Ленская.

Срок следствия по делу в отношении Улюкаева продлен до 15 мая.

О возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

В СКР отметили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.