Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло до 10 человек

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове увеличилось до 10 человек. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Пострадали 10 человек, шесть из них госпитализированы, в том числе два ребенка, еще четверым оказана помощь на месте", - сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, предварительной причиной инцидента стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже. В результате в данной квартире были разрушены межкомнатные перегородки.

Пожарными из дома спасены 11 человек, в данный момент в доме продолжаются поисково-спасательные работы, жилые помещения проверяются на наличие людей.

Собеседник агентства также сообщил, что вспыхнувший в доме пожар был локализован в 11:26 по Москве на площади 250 кв.м, а ликвидирован в 12:10. В настоящее время для временного размещения людей подготовлено здание по адресу: улица Тверская, дом 53, где могут разместиться до 200 человек.

На месте развернут оперативный штаб, в ликвидации последствий происшествия принимают участие 92 человека и 31 единица техники.

Ранее в пресс-службе мэрии Саратова сообщали о пяти пострадавших.