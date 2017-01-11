Четверо красноярцев умерли от отравления запитым алкоголем анальгетиком

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Четыре человека, погибшие во время новогодних каникул в общежитии в Красноярске, отравились медицинским препаратом или синтетическим наркотиком на его основе, сообщила "Интерфаксу" старший помощник по СМИ руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

"Экспертиза установила, что все четверо молодых людей скончались от употребления сильного синтетического анальгетика "Фентанил", который они употребили вместе с алкогольным коктейлем", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что "Фентанил" используется анестезиологами.

"Погибшие также могли использовать не чистый препарат, а изготовленный на его основе наркотик. Сейчас следователи изучают круг их знакомых, чтобы выяснить, кто мог снабдить погибших этим препаратом ", - добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 5 января в комнате общежития в Красноярске были найдены тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины. При этом еще двое молодых людей из этой же компании не пострадали. По одной из первоначальных версий, все погибшие могли отравиться алкогольным коктейлем "Тайм-аут", который распивали вместе. Однако эксперты не нашли в алкогольном коктейле следов метанола или каких-либо других опасных для жизни веществ.

По факту смерти ведется расследование по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не соответствующих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть более двух лиц).