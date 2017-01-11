В МИД РФ не нашли предпосылок для отмены "закона Димы Яковлева"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что предпосылок к отмене "закона Димы Яковлева" нет.

"С угла мидовского могу подтвердить, что все те условия и все серьезнейшие сбои в работе американских органов власти, которые вынудили принять "закон Димы Яковлева", сохраняются. До сих пор ничего существенного не было сделано американской администрацией, чтобы снять законные и резонные озабоченности российской стороны", - сказал он журналистам в среду.

По словам Долгова, в Москве надеются на то, что новая администрация США по-новому, конструктивно взглянет на эти вопросы. Он отметил, что первая задача - "разбор завалов из неотвеченных запросов российской стороны, накопившихся за последние годы".

"Закон Димы Яковлева"

28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, получивший название "закон Димы Яковлева" и ставший ответом на принятый в США "акт Магнитского". Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года.

"Закон Димы Яковлева" назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Документ в российском обществе был воспринят неоднозначно. В частности, против него высказывались некоторые члены правительства РФ.

"Список Магнитского"

Президент США Барак Обама подписал "акт Магнитского" 14 декабря 2012 года после того, так как американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе в 2009 году. Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело по факту смерти Магнитского за отсутствием события преступления, причиной смерти была названа острая сердечнососудистая недостаточность.

"Список Магнитского" был опубликован 12 апреля 2013 года, первоначально в него вошли 18 человек - преимущественно сотрудники правоохранительных органов, которые, по мнению его составителей, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении Магнитского. В дальнейшем "список Магнитского" неоднократно расширялся. Кроме того, Госдепартамент США подтверждал, что помимо открыто опубликованного санкционного списка, существует закрытая часть.

10 января Минфин США сообщил о включении в санкционный "список Магнитского" председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна и Геннадия Плаксина.

Согласно заявлению официального представителя госдепартамента США Джона Кирби, сейчас в "списке Магнитского" 44 человека. Его "фигуранты" не имеют права на получение виз, им закрыт въезд в США, блокируются все активы этих лиц, находящиеся в американской юрисдикции или контролируемые американскими гражданами. Кроме того гражданам США запрещено осуществление каких-либо сделок с членами "списка Магнитского".