В России стали меньше болеть гриппом

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом в России снижается, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

"С первой недели января мы наблюдаем истинное снижение (заболеваемости гриппом - ИФ) по столице нашего государства и в общем снижение по всем субъектам РФ", - сказала она на пресс-конференции в среду.

При этом Попова отметила, что сейчас волна заболеваемости гриппом идет в Поволжье, Зауралье и на Дальнем Востоке.

Глава Роспотребнадзора добавила, что из общего числа заболевших гриппом от него были привиты лишь 4%, что свидетельствует о действенности вакцины. "По летальным исходам - это единицы. Мы можем сказать об эффективности принятых мер", - подчеркнула Попова