Приближенный Трампа назвал оскорбительной чушью публикации о российском компромате

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Будущий глава аппарата Белого Дома Райнс Прибус назвал фальшивкой сообщения о докладе американской разведки, в котором говорится, что российские спецслужбы якобы собирали компромат на избранного президента Дональда Трампа.

"Это - оскорбительная чушь, которая даже не достойна того, чтобы мы обсуждали ее здесь сегодня", - сказал он, выступая на утреннем шоу на телеканале NBC.

Прибус отметил, что автор доклада строит свою версию на том, что один из помощников Трампа ездил в Прагу, где встречался с сотрудниками российских спецслужб.

"Этот человек даже никогда не был в Праге, я видел его паспорт. Он в это время находился в Калифорнии", - сказал он. Ранее помощник избранного президента, о котором идет речь, написал соответствующее сообщение в твиттере.

I have never been to Prague in my life. #fakenews pic.twitter.com/CMil9Rha3D — Michael Cohen (@MichaelCohen212) 11 января 2017 г.

Будущий глава администрации подчеркнул, что во время встречи Трампа с представителями разведслужб, на которой ему доложили о кибератаках со стороны России, тема предполагаемого сбора компромата "не обсуждалась".

Он добавил, что от публикации этого доклада отказалась газета The New York Times, посчитав информацию не заслуживающей доверия.

"Это - не документ, подготовленный разведкой", - сказал он, подчеркнув, что доклад готовили оппоненты Трампа в период предвыборной кампании.