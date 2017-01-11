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Премьер Японии посетит Россию в апреле и сентябре

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2017 году может совершить два визита в Россию - в апреле и сентябре, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, являющимся также министром по экономическим связям с Россией.

"Мы чувствуем, как интенсивно вы работаете в правительстве Японии... Должен сказать, что за последние месяцы работа межправкомиссии и в целом наши двусторонние контакты значительно отличаются от того, как это было раньше", - сказал Шувалов.

Он напомнил, что у России и Японии есть совместный план по восьми направлениям, которому надо следовать. "Давайте обсудим, как мы будем этот план в течение года выполнять. Перед нами очень сложная задача, поскольку итоги визита президента России в Японию отличные, но нам предстоит с вами проработать в этом году два визита премьер-министра Японии - в апреле и сентябре. Это очень серьезно", - отметил первый вице-премьер.

В свою очередь Сэко подтвердил, что в конце прошлого года Абэ получил от Путина приглашение посетить Россию. "И он уже озвучил, что посетит Россию в этом году, и причем в достаточно раннее время года для того, чтобы еще больше ускорить тот настрой, который существует в деле улучшения отношений между нашими странами", - добавил японский министр.

"Что касается плана сотрудничества, который был предложен, то действительно мы очень устойчиво проводим работу по осуществлению этого плана. И в прошлом месяце в ходе визита в Японию президента вашей страны по многим направлениям было подписано всего 80 документов. Это беспрецедентное количество", - отметил Сэко.

По его словам, этот факт подтверждает, что существует очень большой потенциал для развития отношений между РФ и Японией. "Нужно отметить, что достигнутые результаты ни в коем случае не являются конечной точкой. Это всего лишь почва для дальнейшего развития", - добавил японский министр.

Теги: Япония, Синдзо Абэ, Россия, Игорь Шувалов
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