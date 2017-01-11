В Королеве откроют памятник Королеву и Гагарину

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Памятник основоположнику советского ракетостроения и кораблестроения Сергею Королеву и космонавту Юрию Гагарину будет открыт в четверг в Королева в ходе торжеств по случаю 110-летия выдающегося конструктора, сообщили в среду в пресс-службе администрации городского округа.

"12 января, в Королеве пройдет целый ряд мероприятий, посвященных 110-летнему юбилею со дня рождения выдающегося конструктора Королева. В 12:30 будет дан старт главному событию дня: открытию памятника Королеву и Гагарину", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что памятник установлен на площади у ЦДК им. Калинина, в церемонии открытия примут участие почетные жители наукограда, руководители градообразующих предприятий и космонавты.

Кроме того, в этот день у дома 25 по улице Карла Маркса пройдет открытие мемориальной доски Королеву. Этот дом был построен на личные средства конструктора для сотрудников ОКБ-1, добавили в пресс-службе.