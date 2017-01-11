Госдума собралась ужесточить ответственность для педофилов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Госдуме создадут рабочую группу по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов и исключающего возможность рецидивов с их стороны, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Госдума на заседании в среду приняла решение отложить рассмотрение законопроекта сенатора Антона Белякова, который предложил установить запрет на условно-досрочное освобождение и замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания для осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Мы ("Единая Россия" - ИФ) сегодня предложили автору снять соответствующий законопроект с рассмотрения, сформировать оперативно рабочую группу и разработать законопроект, который, по сути, был бы направлен на то, чтобы педофилы не могли избежать ответственности, а также на то, чтобы общество было застраховано от рецидивов с их стороны", - сказал Исаев в среду в ходе обсуждения законопроекта.

"Позиция фракции "Единая Россия" такова: мы последовательно боремся с таким одиозным злом, явлением в нашем обществе, как педофилия. По нашей инициативе был принят целый ряд законов, направленных на ужесточение ответственности педофилов, и, понимая мотивы, которыми руководствуется автор, мы, тем не менее, считаем невозможным принимать законы, нарушающие Конституцию, конституционные права граждан вне зависимости от того, каковы эти граждане", - сказал Исаев.

Он считает, что "если сегодня мы нарушим Конституцию в отношении одной категории граждан, то откроем ящик Пандоры по нарушению Конституции в отношении других категорий граждан".

Первый замглавы фракции также отметил, что в рабочей группе готовы оперативно разработать законопроект для того, чтобы "ответственность для педофилов была ужесточена, возможность рецидивов исключена, но при этом не нарушалась Конституция".

А.Исаев добавил, что автор отклоненного законопроекта будет приглашен к участию в рабочей группе. А.Беликов и руководство профильного комитета поддержали предложение.

Кроме того, в рабочую группу войдет заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она предложила сделать основной рабочей площадкой комитет по вопросам семьи, женщин и детей.