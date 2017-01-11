Экс-сотрудник АП РФ пригрозил судом из-за слухов о его контактах со штабом Трампа

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя аппарата - управляющий делами Госдумы Игорь Дивейкин отрицает свое знакомство с советником избирательного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем и не исключает, что подаст в суд в связи с распространением не ответствующей действительности информации об их встрече "на тему компромата".

"Глупости и придуманные истории не комментирую. Я никогда не знал такого человека и даже не предполагал о его существовании. В зону моей компетенции никогда не входили внешнеполитические вопросы", - сказал Дивейкин "Интерфаксу" в среду.

Как ранее сообщалось, издание BuzzFeed опубликовало досье, в котором содержатся сведения о наличии связей между представителями штаба Трампа и российскими спецслужбами. В частности, со ссылкой на источник, "близкий к бывшему главе администрации президента Сергею Иванову", утверждается, что в июле Дивейкин, занимавший тогда пост заместителя главы управления администрации президента по внутренней политике, встречался с Пейджем и сообщил ему о наличии у российского руководства компромата на Трампа.

"Любое издание несет ответственность за то, что публикует. Я не исключаю, что подам в суд и буду настаивать, чтобы в ходе судебного заседания пригласили того, кто распространяет такую информацию", - заявил Дивейкин.