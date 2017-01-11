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Кадыров сообщил об уничтожении четырех боевиков в Чечне

Еще один преступник задержан, шестому удалось сбежать, но силовики блокировали место его возможного нахождения

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Чечне уничтожены четверо боевиков, сообщил журналистам глава республики Рамзан Кадыров на месте проведения спецоперации.

"В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться. Место его возможного нахождения полностью блокировано. С наступлением рассвета начнется активная фаза операции. К сожалению, в ходе боестолкновения мы потеряли одного своего боевого товарища", - сказал Кадыров.

По его словам, за последние двое суток с момента начала операции задержаны несколько десятков боевиков и их пособников. Кадыров отметил, что изъяты мины, взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие.

Как сообщил глава Чечни, в последнее время велась оперативная работа по выявлению этой бандгруппы, удалось установить практически всех ее участников, их связи.

По словам Кадырова, группа представляла особую опасность, некоторые из ее членов были близкими родственниками уничтоженного в 2006 году Исы Мускиева и других особо опасных террористов. На счету у Мускиева и его брата 102 убитых человека из Курчалоевского и Шалинского районов.

Кадыров отметил, что местные жители с пониманием относятся к проведению спецоперации, оказывают полную поддержку, сообщают всю известную им информацию. Жертв, пострадавших среди гражданского населения и разрушений нет.

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров
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