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Медведев примет участие в Гайдаровском форуме

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступит во вторник на пленарном заседании Гайдаровского форума - Международной научно-практической конференции "Россия и мир: выбор приоритетов", а также встретится с представителями экспертного сообщества.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, в конференции примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Ольга Голодец, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, ведущие российские и международные эксперты, представители бизнес-сообщества.

Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место в дискуссиях Форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в мире.

Теги: Россия, Дмитрий Медведев
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