Суд отклонил жалобу экс-губернатора Сахалина на конфискацию имущества семьи

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президиум Сахалинского областного суда не нашел оснований для рассмотрения жалобы экс-губернатора региона Александра Хорошавина на решение суда первой инстанции по отчуждению имущества, сообщает пресс-служба облсуда.

"Определением судьи Сахалинского областного суда от 19 декабря 2016 года в передаче кассационных жалоб А.Хорошавина и представителей его семьи для рассмотрения в судебном заседании президиума Сахалинской областного суда отказано в связи с отсутствием оснований для отмены судебных постановлений в кассационном порядке", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, основанием для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке, согласно ст. 387 Гражданского процессуального кодекса РФ, могут быть "лишь такие ошибки в толковании и применении закона, повлиявшие на исход дела, без исправления которых невозможны эффективное восстановление и защита нарушенных прав и свобод, а также защита охраняемых законом публичных интересов".

"Судья Сахалинского областного суда таких нарушений не усмотрел, поэтому в передаче кассационных жалоб семьи Хорошавина для рассмотрения в судебном заседании президиума Сахалинской областного суда отказано", - поясняет пресс-служба.

Она также сообщает, что экс-губернатор и его семья могут обратиться в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ.

Как сообщалось, Южно-Сахалинский горсуд 20 мая конфисковал у семьи экс-губернатора имущество общей стоимостью 1,1 млрд рублей. Речь идет о той собственности, происхождение которой члены семьи не смогли объяснить: несколько квартир и земельные участки в элитных районах Москвы, дом на Рублевском шоссе, роскошные автомобили, ювелирные изделия и денежные средства.

Сахалинский областной суд в сентябре 2016 года не удовлетворил жалобы семьи Хорошавина и оставил приговор горсуда без изменений.

Экс-губернатор был задержан 3 марта 2015 года. Против него возбудили несколько уголовных дел о получении крупных взяток. В июле этого года расследование завершилось. Сахалинский экс-губернатор содержится под стражей в Москве.