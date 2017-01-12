Штормовое предупреждение объявлено в порту Магадана из-за циклона

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Магаданском морском торговом порту (ММТП), разгрузка судов временно приостановлена из-за сильного ветра. Диспетчер ММТП сообщил агентству "Интерфакс", что порывы ветра достигают 25-27 м\с, работа высотных кранов в целях безопасности в такую погоду запрещена.

"Порт работает в обычном режиме, а разгрузка судов приостановлена. На причале стоит контейнеровоз "Абакан", разгружать который начнут с улучшением погодных условий", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, циклон в среду принес на Колыму сильный ветер с метелью. Из-за снежных переметов введены ограничения для автомобилистов на трассе Магадан-Балаганное-Талон, где замело перевал, для легкового и пассажирского автобусного транспорта. Здесь могут пройти только машины повышенной проходимости. На ледовой переправе через реку Яна введено ограничение для легкового автотранспорта, по причине выхода воды на проезжую часть.

Также в Магадане отменили занятия для учеников начальной школы первой смены. Спасатели в этот же день распространили экстренное предупреждение о возможных ЧС из-за непогоды. Местных жителей просят переждать циклон дома и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

Тем временем на расчистке дорог областного центра задействовано более 30 единиц тяжелой техники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, самосвалы, роторы и другая техника.

Дорожные службы из-за непогоды работают в усиленном и круглосуточном режиме. Работы ведутся как в центре города, так и в отдаленных микрорайонах.