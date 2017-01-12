"Закон Яровой" включили в десятку худших IT-инициатив в мире

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Закон Яровой" вошел в десятку худших мировых инициатив в области IT, препятствующих дальнейшему инновационному развитию индус, говорится в докладе американского Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation, ITIF).

"Страны по всему миру борются за свою долю в высокоприбыльных инновационных секторах индустрии. К сожалению, с ускорением этой гонки многие государства прибегают к "инновационному меркантилизму" - стратегии, в которой преимуществ добиваются через протекционизм и тормозящие торговлю законы, которые поощряют использование местных технологических продуктов", - говорится в докладе.

В список ITIF, кроме России, вошли Китай, Индонезия, Вьетнам (упоминается по две инициативы этих стран), а также Турция и Германия.