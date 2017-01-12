Пьяный челябинец больше километра вез инспектора ДПС на капоте автомобиля

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП в ЗАТО Озерск (Челябинская область), в котором пострадал инспектор ДПС.

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщает в четверг, что наряд ДПС пытался задержать водителя автомобиля ВАЗ-2106 за нарушение.

При попытке задержания нарушитель наехал на инспектора и около 1,5 км вез его на капоте своей машины. В результате сотрудник полиции получил ушиб головы и ссадины на руках.

Как выяснилось позже, 22-летний водитель отечественной легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, он был задержан и арестован. Отмечается, что инцидент произошел 1 января в 5:30 по местному времени.