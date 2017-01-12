В Кремле назвали истерикой обвинения РФ в хакерских атаках

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал истерикой непрекращающиеся обвинения России в хакерских атаках.

"Она (эта тема) уже превратилась в настоящую истерику, а, как мы знаем, во время истерики искать какие-то рациональные зерна не представляется возможным, здесь нужно дождаться, когда истерика завершится", - сказал Песков журналистам в четверг.

В ходе общения с прессой Пескову был задан вопрос о том, насколько российская сторона обеспокоена сделанными накануне заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о хакерских атаках.

"Насчет хакерских атак, наверное, говорили уже все, кто можно, здесь мы уже, я не знаю сколько десятков раз и на каких уровнях только не повторяли, что мы категорически отрицаем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи, считаем это полной глупостью. Многие утверждения на этот счет мы считаем фальшивкой, непрофессиональной информацией. Больше нам просто нечего добавить по этой теме", - сказал Песков.

Власти США обвиняют власти РФ в причастности к серии кибератак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы. Главы трех американских спецслужб - ЦРУ, ФБР и Национальной разведки - недавно сошлись во мнении о том, что атаки на предвыборный штаб демократической партии были организованы российскими властями на высоком уровне. Российская сторона подобные обвинения отвергает.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не видит убедительных доказательств того, что атаки действительно были проведены именно российскими хакерами. Однако на первой своей пресс-конференции он согласился с мнением разведсообщества США о причастности России к недавнему взлому сайта штаба Демократической партии. При этом избранный президент призвал журналистов обратить внимание не только на сам факт атак хакеров, но и на добытую ими скандальную информацию о его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.