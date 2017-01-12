Новосибирский театр не откажется от "Щелкунчика" из-за слов митрополита

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Высказывания митрополита Новосибирского и Бердского Тихона о балете "Щелкунчик" не касались непосредственно постановки в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета, заявили агентству "Интерфакс" в пресс-службе театра.

"Речь шла о балете "Щелкунчик" вообще, как об идее. Поэтому не следует говорить об изменении репертуарной политики в этом отношении", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что этот спектакль на протяжении последних нескольких лет входит в репертуар театра в декабре и январе.

Митрополит Тихон перед премьерой в новосибирском театре оперы "Рождество" заявил, что эта постановка планировалась как спектакль, который надо было бы "показывать ежегодно в святки, в день Рождества Христова, на Новый год", сообщается на сайте Новосибирской митрополии, по заказу которой была поставлена опера.

"Потому что обычно показывают балет "Щелкунчик", но считается, что там герой - принц-оборотень, оккультная постановка, поэтому если говорить о наших традициях, хотелось бы, чтобы праздник отражал суть Рождества Христова, просматривалось и само евангельское повествование, чтобы было нарядно, весело, с елкой, чтобы дети присутствовали", - сказал митрополит.

В пресс-службе театра также отметили, что пока не планируется ежегодно ставить в репертуар в новогодние праздники написанную композитором Ираидой Сальниковой оперу "Рождество".

"Репертуар сформирован до мая, что будет в январе - пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Опера "Рождество" - не первый творческий проект епархии. Так, на сцене оперного театра уже показали постановки "Заступник земли Русской", посвященной преподобному Сергию Радонежскому, и "Святой Владимир - Креститель Руси", приуроченной к 1000-летию со дня кончины святого князя Владимира.

В 2015 году оперный театр Новосибирска оказался в центре скандала в связи с показом оперы "Тангейзер" в постановке Тимофея Кулябина. В версии автора Христос был представлен в качестве героя эротического фильма "Грот Венеры", который по ходу действия снимает Тангейзер.

Епархия потребовала исключить оперу из репертуара. Прокуратура Новосибирска возбудила в отношении Кулябина и директора театра Бориса Мездрича дело по ч.2 ст.5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение).

В марте 2015 года эти административные дела были прекращены за отсутствием состава правонарушения. Прокуратура обжаловала решение, однако затем отозвала протест. 29 марта 2015 года приказом министра культуры РФ Б.Мездрич был уволен. 31 марта новый директор театра Владимир Кехман снял "Тангейзер" с репертуара.