Госдума обратится в СКР и Генпрокуратуру по поводу инцидента со "скорой" на Камчатке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Комитет по охране здоровья Госдумы намерен обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру по поводу гибели на Камчатке молодого человека из-за автомобиля, перегородившего проезд ехавшей к нему машине "скорой помощи".

"Обратимся в Следственный комитет и прокуратуру. А в отношении законодательных инициатив - я еще вернусь к этому, но можно сформировать группу депутатов, которые занялись бы хорошим анализом законодательства и правоприменительной практикой", - сказал председатель комитета Дмитрий Морозов (фракция "Единая Россия") на заседании комитета в четверг.

Он отметил, что обращение будет предварительно согласовано с членами комитета, и в ближайшие дни его направят в СК и прокуратуру.

По данным СМИ, в четверг в Петропавловске-Камчатском автомобиль преградил путь машине скорой помощи, спешащей на срочный вызов к 21-летнему молодому человеку. В результате пациент скончался до приезда врачей.