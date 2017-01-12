Полонский объяснил суду остановку строительства "Рублевской Ривьеры"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый в хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья, в четверг рассказал суду о том, почему жилые комплексы не были достроены.

"Мы начали строить комплекс "Рублевская Ривьера" в 2007 году, а 2008 году правительство Москвы издало новую разрешительную документацию для строительства жилых домов. Нам нужно было срочно менять документацию, и мы приняли решение остановить строительство", - сказал он в четверг в Пресненском суде Москвы, отвечая на вопрос потерпевших о том, где находятся деньги дольщиков и кто виноват в недострое.

По словам подсудимого, позднее правительство Москвы вообще отказалось согласовывать его инвестпроект. "В то время в мэрии без ведома товарища Рябинина (бывший заместитель мэра Александр Рябинин) не согласовывался ни один проект. Он заблокировал наш проект. Получается, что правительство продало нам то, что строить нельзя", - заявил Полонский.

Он также сообщил, что на строительство "Рублевской Ривьеры" было привлечено $78 млн, $10 млн из которых принадлежат дольщикам. "Было заключено 69 контрактов, но когда строительство остановилось, многие подали заявки на возврат средств, и 59 человек деньги вернули, остальные решили подождать", - пояснил подсудимый.

Ключевой фигурант дела Полонский обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества в крупном размере, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и содержится под стражей, двое других обвиняемых - экс-глава финансового департамента Mirax Group Александр Паперно и бывший гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин - обвиняются в пособничестве этому преступлению, находятся под домашним арестом и не признают вину.

По версии следствия, с 2008 года по 2009 год бывший руководитель корпорации "Миракс Групп" Полонский вместе с членами совета директоров Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым при пособничестве Паперно и Пронякина похитил деньги участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК "Кутузовская Миля" и ЖК "Рублевская Ривьера". Общая сумма похищенного превысила 2,6 млрд рублей, что является особо крупным размером.

14 июня 2013 года в РФ Полонскому, который находился в тот момент в Камбодже, было заочно предъявлено обвинение. 15 мая 2015 года девелопер был арестован в Камбодже и депортирован в Москву, где из аэропорта "Домодедово" был отправлен в СИЗО "Матросская тишина".

Полонский категорически отрицает свою вину в мошенничестве. Он называет себя предпринимателем, а не преступником, и настаивает на том, что его фирма вложила в строительство на 300 млн рублей больше, чем привлечено от дольщиков.

Расследование в отношении заочно арестованных бывших топ-менеджеров Mirax Group Адикаева, Луценко и Темникова продолжается. По данным следствия, они скрываются за границей.