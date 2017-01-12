Навальный предложил РФ взыскать с судьи компенсацию за выплаты по решению ЕСПЧ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Федеральное казначейство с просьбой взыскать с судьи, председательствовавшего по "делу Кировлеса" деньги, возмещенные ему по решению ЕСПЧ.

"Прошу предъявить регрессный иск судье Ленинского районного суда города Кирова Блинову С.В. в связи с вынесением заведомо незаконного приговора в отношении Навального А.А. и Офицерова П.Ю. от 18 июля 2013 года", - говорится в обращении, размещенном Навальным на его странице в фейсбуке.

Навальный отметил, что компенсация по делу ему была выплачена из бюджета страны, и по закону РФ имеет право потребовать деньги с судьи, вынесшего решение.

ЕСПЧ 23 февраля 2016 года постановил, что российские суды признали А.Навального и Петра Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности, "иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых".

Позднее ЕСПЧ отказался рассматривать апелляцию РФ на это решение. ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тысяч евро.

Президиум Верховного суда РФ 16 ноября отменил приговор и направил дело в районный суд Кирова для рассмотрения в новом составе. 25 ноября Минюст РФ выплатил Навальному компенсацию в 3,4 млн рублей.