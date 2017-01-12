Роскомнадзор заблокирует сайт с пиратской музыкой muzofon.com

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - На основании решения Мосгорсуда доступ к популярному музыкальному сайту muzofon com будет ограничен на постоянной основе, говорится на официальном сайте Роскомнадзора в четверг.

"Указанное решение принято на основании заявления правообладателя ООО "Первое музыкальное издательство", - говорится в заявлении.

Кроме этого, доменное имя сайта внесено в реестр нарушителей авторских прав и 12 января его направят в выгрузку операторам связи для блокировки. Сообщается, что, по данным сервиса similarweb.com, посещаемость сайта составляет 17,8 млн человек в месяц, доля России - 11 млн посетителей.