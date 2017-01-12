Корреспондент "Интерфакса" стал лауреатом конкурса по освещению работы Госдумы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Корреспондент "Интерфакса" Филипп Щипков стал одним из лауреатов ежегодного творческого конкурса по освещению деятельности Госдумы.

По традиции имена победителей конкурса объявляются накануне Дня российской печати. Награды из рук председателя Госдумы Вячеслава Володина в четверг получили журналисты информационных агентств, печатных изданий, радио, телевидения, интернет-СМИ.

Согласно данным думской пресс-службы, в Госдуме аккредитованы более 1100 журналистов из 182 российских СМИ. В этом году итоги творческого конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы подведены в 23-й раз. Лауреатами стали 20 представителей СМИ.