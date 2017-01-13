Минэкономразвития предложило скопировать рунет

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в среду провело совещание, на котором было предложено разрешить государству снимать интернет-трафик и сохранять его маршруты, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было восстановить всю систему, сообщили в пятницу "Ведомости " со ссылкой на источники в министерстве.

Ранее эту проблему пытались решить в Минкомсвязи. Для этого предложили обязать операторов связи подключаться к точкам обмена трафиком, которые зарегистрированы в государственном реестре. На этих точках операторы обмениваются трафиком, чтобы не дублировать каналы его передачи. Если предложение одобрят, весь трафик будет передаваться внутри страны. По задумке, план обеспечит устойчивую работу интернета в России даже в случае атаки из-за рубежа.

В Минэкономразвития раскритиковали эту идею, поскольку операторам будет гораздо труднее выбирать маршруты передачи информации, и это приведет к удорожанию связи.