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Экологи предупредили об опасности для кедровых лесов Дальнего Востока

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - После принятия в конце декабря 2016 года новых правил заготовки древесины, в лесном фонде Дальнего Востока из 2,6 млн га кедровых лесов под охраной останутся лишь пять процентов - 140 тыс. га.

"До 2017 года действовал запрет на рубки спелых и перестойных насаждений с долей кедра в составе трех и более единиц. В новых правилах заготовки это ограничение ослаблено, и рубка спелых и перестойных насаждений запрещена только в насаждениях с долей кедра в составе пяти и более единиц. Таким образом, беззащитными оказались более 80% старовозрастных кедровых лесов Дальнего Востока", - сообщил журналистам во Владивостоке руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков.

По его словам, при введении в эксплуатацию насаждений с долей кедра три-четыре единицы, под охраной останутся лишь чуть более пяти процентов - 140 тыс. га кедровников, в которых доля кедра составляет пять единиц и более.

Экологи отмечают, что старовозрастные кедровники охранялись государством почти четверть века: запрет на промышленную заготовку древесины в них действовал с 1989 года. Его экологическую и социальную роль невозможно переоценить. Орех обеспечивает кормовую базу для диких животных - копытных, следовательно, и для амурского тигра, а заготовка кедрового ореха - немалую долю дохода в урожайные годы для жителей таежных поселений.

"Это огромная трагедия для сохранения редких видов животных, потому что в данном случае можно снимать с себя ответственность за сохранение тигра как минимум. Для того чтобы взять одно деловое дерево они (лесопромышленники - ИФ) идут через весь лес, и для одного дерева убиваются сотни деревьев подростков. Если они зайдут в кедровники - это будет просто война с природой", - отметил руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

Экологи WWF России намерены добиться отмены пункта правил, который разрешает заготовку в насаждениях с долей кедра три-четыре единицы, и вернуть прошлую редакцию, запрещающую рубку спелых и перестойных насаждений.

"Я буду обращаться и в Генпрокуратуру России, и к Сергею Иванову как главному советнику президента по вопросам экологии, чтобы они уделили этому личное внимание и добились не только отмены этого пункта, но и разобрались кто, когда и почему этот пункт туда включил", - сказал советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман.

Теги: Приморье, Амурская область
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