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Елизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище

Глава "Справедливой помощи", которая оказывала поддержку умирающим больным и бездомным, а также пострадавшим в конфликтах на Украине и в Сирии, погибла при крушении Ту-154 под Сочи

Елизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище
Елизавета Глинка
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Похороны главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, погибшей в конце прошлого года при крушении летевшего в Сирию самолета Ту-154 Минобороны, пройдут в понедельник 16 января на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил в пятницу президентский Совет по правам человека.

"Похороны трагически погибшей при крушении самолета Минобороны в Черном море члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы, состоятся в понедельник, 16 января, в Москве на Новодевичьем кладбище", - говорится на сайте СПЧ.

25 декабря 2016 года вблизи Сочи потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. Погибли 92 человека. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим, на его борту находились артисты и руковолитель ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, журналисты, общественные деятели, включая Елизавету Глинку, а также сотрудники Минобороны России. Расследование причин крушения самолета продолжается.

Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза - врач паллиативной медицины и исполнительный директор благотворительного фонда "Справедливая помощь", была членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Теги: Елизавета Глинка, Ту-154, Справедливая помощь
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