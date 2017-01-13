Елизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище

Глава "Справедливой помощи", которая оказывала поддержку умирающим больным и бездомным, а также пострадавшим в конфликтах на Украине и в Сирии, погибла при крушении Ту-154 под Сочи

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Похороны главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, погибшей в конце прошлого года при крушении летевшего в Сирию самолета Ту-154 Минобороны, пройдут в понедельник 16 января на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил в пятницу президентский Совет по правам человека.

"Похороны трагически погибшей при крушении самолета Минобороны в Черном море члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы, состоятся в понедельник, 16 января, в Москве на Новодевичьем кладбище", - говорится на сайте СПЧ.

25 декабря 2016 года вблизи Сочи потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. Погибли 92 человека. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим, на его борту находились артисты и руковолитель ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, журналисты, общественные деятели, включая Елизавету Глинку, а также сотрудники Минобороны России. Расследование причин крушения самолета продолжается.

Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза - врач паллиативной медицины и исполнительный директор благотворительного фонда "Справедливая помощь", была членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.