Прокуратура нашла нарушения у "Аэрофлота" в связи с отменой рейсов в "Шереметьево"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура провела проверку по факту отмены 128 рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в столичном аэропорту "Шереметьево" и возбудила дело об административном правонарушении. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Поводом к ее проведению послужило сообщение в СМИ об отмене с 5 по 7 декабря рейсов в связи с "оптимизацией перевозок".

Установлено, что рейсы были отменены в соответствии с пунктом 76 федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" по метеорологическим условиям, в том числе в аэропортах назначения.

Прокуратура также проверила соблюдения прав пассажиров в связи с задержками и отменами авиарейсов с 29 по 31 октября 2016 года. В этот период по данным ведомства, "Аэрофлот" задержал 3 рейса более чем на 2 часа.

В связи с выявленными нарушениями в отношении "Аэрофлота" возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Материалы административного дела направлены в мировой суд судебного участка № 416 Москвы для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.