В Финском заливе возобновили поиски затонувшего судна с рыбаками

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Водолазы возобновляют поиски исчезнувшего в Финском заливе рыболовецкого судна с экипажем из трех человек.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области, в пятницу к месту операции направлены три судна, на борту которых водолазы Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, представители Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ и других ведомств.

Водолазные работы на месте предполагаемого затопления судна были приостановлены на два дня из-за плохой погоды. К настоящему времени обследовано 200 кв. м дна Финского залива и более 1,7 тыс. кв. м акватории и береговой линии.

Как сообщалось, 4 января маломерное судно "Монни" перестало выходить на связь во время возвращения в порт отправления по акватории Финского залива, в районе порта Усть-Луга. На борту судна находились три человека.

Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

9 января во время обследования дна Финского залива с помощью эхолотов был обнаружен объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно.