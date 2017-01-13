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"Левада-Центр" обжаловал в ЕСПЧ включение в реестр иноагентов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Некоммерческая организация "Левада-Центр" подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за признания ее иноагентом, сообщил "Интерфаксу" адвокат Ильнур Шарапов, который представляет интересы НКО.

"Мы подали жалобу в ЕСПЧ на нарушении двух статей Европейской конвенции о защите прав человека", - сказал Шарапов в пятницу. В частности, по его словам, "Левада-Центр" усмотрел нарушение 11 статьи (нарушение права собраний) и 14 статьи (дискриминация по сфере деятельности) конвенции.

Адвокат добавил, что организации надеются, что, ЕСПЧ в ближайшее время коммуницирует их жалобу.

5 сентября 2016 года Минюст РФ по результатам внеплановой проверки включил АНО "Аналитический центр Юрия Левады" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Проверка проводилась на основании обращения сенатора Дмитрия Саблина.

"Левада-Центр" счел решение Минюста незаконным и обжаловал его в Замоскворецком суде Москвы, который подтвердил законность решения ведомства.

26 октября Тверской суд Москвы оштрафовал "Левада-Центр" на 300 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности НКО-иноагента, так как организация, внесенная в соответствующий реестр, ранее отказалась самостоятельно регистрироваться в нем.

Теги: Левада-Центр, ЕСПЧ
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