Власти Сочи отменили Крещенские купания на месте трагедии ТУ-154

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Власти Сочи приняли решение о переносе в этом году крещенских купаний с традиционного места - с Адлерской морской набережной, близ которой в декабре 2016 г. произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 92 человек.

"В связи с недавней трагедией самолета ТУ-154 и гибелью людей вблизи побережья принято решение перенести в этом году крещенские купания с центральной Адлерской морской набережной в другое место", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Сочи.

Собеседник агентства пояснил, что место решено сменить по рекомендации благочинного Адлерских церквей отца Алексея. В этом году крещенские купания будут проводиться на территории Свято-Георгиевского женского монастыря возле села Лесное.

"Власти Сочи просят горожан и гостей курорта с пониманием отнестись к этому решению и не совершать обряд крещенских купаний на пляжах Адлерского района", - добавил сотрудник пресс-службы.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Погибли 92 человека.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, журналисты, общественные деятели, включая руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка - Доктор Лиза, а также сотрудники Минобороны России.

Расследование причин крушения самолета продолжается.