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Голикова выступила за модернизацию системы соцстраха взамен повышения пенсионного возраста

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Модернизация системы социального обеспечения граждан гораздо важнее вопроса повышения пенсионного возраста, считает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

"Я бы начала не с повышения пенсионного возраста, а с модернизации системы социального страхования в целом и напомнила бы о том, что система социального страхования создается для работающих граждан. У нас сегодня в этой системе обслуживаются не только работающие граждане, но и граждане, не работающие, граждане, уплачивающие существенно меньшие размеры в систему социального страхования, чем получающие из нее. Отсюда возникает несбалансированность системы", - сказала Голикова.

По ее мнению, при модернизации системы социального страхования необходимо прежде всего определить количество людей, в отношении которых строится система социального страхования, система Пенсионного фонда и система обязательного медицинского страхования.

"Для этого нам надо очень хорошо поработать с системой теневой занятости, о которой сегодня говорят, но к которой подступиться не могут пока. И те решения, которые сегодня приняты, - о возможных двухлетних каникулах, по поводу прихода граждан и заявления их в налоговые органы, я думаю, что это существенного эффекта не даст, скорее всего, граждане добровольно не заявятся. Если мы не определимся, по отношении к какой категории граждан нам надо выстраивать систему социального страхования, ты мы не сможем определить, какой объем нагрузки на фонд оплаты труда и со стороны работодателя, и со стороны работника нам нужен", - сказала Голикова.

По ее словам, повышение пенсионного возраста не является панацеей. При этом она признала, что Россия подошла к тому моменту, когда выросла продолжительность жизни и вопрос о повышении пенсионного возраста можно ставить. Но когда речь идет о повышении пенсионного возраста, считает Голикова, нужно корректировать его на утрату трудоспособности. В противном случае, при повышении пенсионного возраста можно получить ситуацию, при которой люди будут умышленно уходить в тень, получать инвалидность и т.д.

"При модернизации системы социального страхования очень важно ответить на все вопросы - какие обязательства, в отношении какого количества граждан эти обязательства мы должны вести и что мы делаем с теми гражданами, которые не платят в систему, но обеспечение получают", - сказала Голикова, отметив, что без этих ответов на этот вопрос не решить проблему сбалансированности пенсионной системы.

Теги: Татьяна Голикова
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