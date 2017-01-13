МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - МВД обнаружило аферу с хищением руководством одного из банков 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства. Однако название банка не уточняется.

Топ-менеджеры банка похитили деньги, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов. По версии следствия, банкиры заявляли обманутым клиентам, что им присвоен VIP-статус и заключали с ними сделки по размещению депозитов.

Для правдоподобности клиентам периодически выплачивались некоторые суммы наличными в качестве процентов. Однако в действительности договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а полученные от потерпевших деньги в кассу кредитного учреждения не поступали.

Задержаны и взяты под стражу бывший зампред правления банка, а также начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования; в международный розыск объявлен бывший председатель совета директоров банка. Следователи МВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.