Летные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Красноярский машиностроительный завод начнет летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" в 2017 году. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оборонно-промышленном комплексе.

"Красмаш и другие предприятия, занятые в производстве этих МБР, готовят изделия к бросковым испытаниям, которые, как ожидается, начнутся в этом году", - сказал собеседник агентства. Ранее Минобороны РФ информировало, что ракетный комплекс (РК) "Сармат" будет принят на вооружение в 2019-2020 годах.

Ранее в сентябре источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что летно-конструкторские испытания МБР "Сармат" планируется начать в 2018 году.

Потенциал ракеты

По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса.

"Сармат" планируется также использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков, и в частности, летательного аппарата, получившего в прессе название "объект 4202" разработки НПО "Машиностроения" (Реутов, Московская область).

МБР РС-28 "Сармат" придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Военные специалисты полагают, что наличие у России группировок МБР "Сармат" будет сдерживать планы США по развёртыванию глобальной системы противоракетной обороны. Это обусловлено, в частности, способностью "Сармата" доставлять боевые блоки и наносить удары с различных направлений, включая "транзит" ядерных боеприпасов через Южный полюс.

Кроме того, тяжелые стационарные МБР позволяют решать новые, нетрадиционные для РВСН задачи. Это, в том числе, противодействие объявленной в США концепции глобального мгновенного удара обычными средствами. Считается, что именно тяжёлые МБР при оснащении их высокоточными боевыми блоками в обычном снаряжении будут самым актуальным ответом на реализацию данной программы Пентагона.

Когда поступит в армию

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, говоря о перспективах поступления РК "Сармат" в российскую армию, 17 декабря прошлого года сообщил журналистам, что "ориентировочный срок принятия на вооружение (этого комплекса) - 2019-2020 годы".

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева (Миасс, Челябинская область), ее серийное производство будет налажено на Красноярском машиностроительном заводе.