В России

Летные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 году

"Сармат" заменит самую мощную в мире стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В "Воевода" - по классификации НАТО - SS-18 "Сатана"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Красноярский машиностроительный завод начнет летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" в 2017 году. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оборонно-промышленном комплексе.

"Красмаш и другие предприятия, занятые в производстве этих МБР, готовят изделия к бросковым испытаниям, которые, как ожидается, начнутся в этом году", - сказал собеседник агентства. Ранее Минобороны РФ информировало, что ракетный комплекс (РК) "Сармат" будет принят на вооружение в 2019-2020 годах.

Ранее в сентябре источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что летно-конструкторские испытания МБР "Сармат" планируется начать в 2018 году.

Потенциал ракеты

По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса.

"Сармат" планируется также использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков, и в частности, летательного аппарата, получившего в прессе название "объект 4202" разработки НПО "Машиностроения" (Реутов, Московская область).

МБР РС-28 "Сармат" придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Военные специалисты полагают, что наличие у России группировок МБР "Сармат" будет сдерживать планы США по развёртыванию глобальной системы противоракетной обороны. Это обусловлено, в частности, способностью "Сармата" доставлять боевые блоки и наносить удары с различных направлений, включая "транзит" ядерных боеприпасов через Южный полюс.

Кроме того, тяжелые стационарные МБР позволяют решать новые, нетрадиционные для РВСН задачи. Это, в том числе, противодействие объявленной в США концепции глобального мгновенного удара обычными средствами. Считается, что именно тяжёлые МБР при оснащении их высокоточными боевыми блоками в обычном снаряжении будут самым актуальным ответом на реализацию данной программы Пентагона.

Когда поступит в армию

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, говоря о перспективах поступления РК "Сармат" в российскую армию, 17 декабря прошлого года сообщил журналистам, что "ориентировочный срок принятия на вооружение (этого комплекса) - 2019-2020 годы".

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева (Миасс, Челябинская область), ее серийное производство будет налажено на Красноярском машиностроительном заводе.

Теги: Сармат
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ
По словам экс-министра финансов, они необходимы для реализации планов по развитию российской экономикиПодробнее
МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.
Название банка пресс-служба ведомства не уточняетПодробнее
Готовящийся к полету "Союз" с экипажем МКС заменят из-за неполадокГотовящийся к полету "Союз" с экипажем МКС заменят из-за неполадок
Ранее сообщалось, что двигатель третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту "Прогресс", будет также замененПодробнее
Законопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в ГосдумеЗаконопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в Госдуме
Согласно документу, доля иностранных владельцев в уставном капитале онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%Подробнее
Елизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбищеЕлизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище
Глава "Справедливой помощи", которая оказывала поддержку умирающим больным и бездомным, а также пострадавшим в конфликтах на Украине и в Сирии, погибла при крушении Ту-154 под СочиПодробнее
На Камчатке возбуждено дело о непропущенной к умирающему "скорой"На Камчатке возбуждено дело о непропущенной к умирающему "скорой"
Следователи установили личности мужчины и женщины, которые на своем автомобиле перегородили дорогу медикамПодробнее
После аварии "Прогресса" заменят двигатель третьей ступени ракеты "Союз-У"После аварии "Прогресса" заменят двигатель третьей ступени ракеты "Союз-У"
Для замены ступень отправят в Самару на завод-изготовительПодробнее
Минэкономразвития предложило скопировать рунетМинэкономразвития предложило скопировать рунет
Резервное копирование трафика поможет восстановить систему в случае атаки извнеПодробнее
Кремль назвал запрет "Дождя" на Украине продолжением деструктивной линии КиеваКремль назвал запрет "Дождя" на Украине продолжением деструктивной линии Киева
Киев обвинил телеканал в непризнании территориальной целостности УкраиныПодробнее
В 2016 году к уголовной ответственности привлекли более миллиона граждан РФВ 2016 году к уголовной ответственности привлекли более миллиона граждан РФ
На 1 января в колониях и СИЗО сидели 630 тысяч арестантовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФЭкономикаСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летВ РоссииМВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.Культура"Викинг" стал первым российским фильмом в топ-10 лидеров мирового проката
Летные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 году
Трамп пообещал представить доклад о хакерских атаках в течение 90 дней
Организация зоозащитников PETA стала акционером Louis Vuitton
ФАС не нашла у Visa и MasterCard злоупотреблений доминирующим положением
Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ
Уголовное дело возбудили в Уфе после видео с ползущей на рентген пациенткой
Срок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 лет
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи