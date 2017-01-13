В Охотском море задержали браконьерское судно под флагом Танзании

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские пограничники в пятницу задержали в Охотском море возле Сахалина иностранное судно с 24 тоннами краба и рыбы, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"13 января в Охотском море обнаружен транспортный рефрижератор "Амикус" под флагом Танзании (порт приписки Занзибар), капитан которого не выполнил законные требования пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться", - говорится в сообщении.

Осуществляя преследование, пограничный сторожевой корабль Сахалинского погрануправления подавал принятые в международной практике сигналы об остановке, на которые иностранное судно не реагировало. В итоге пограничники вынуждены были начать предупредительную стрельбу, чтобы остановить рефрижератор.

После остановки на судно высадилась осмотровая группа, обнаружившая на борту более 24 тонн водных биоресурсов без разрешительных документов (17 тонн краба и 8 тонн рыбы).

Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа иностранного судна нет. В настоящее время судно конвоируется в порт Невельск (юго-западное побережье о. Сахалин) для принятия процессуального решения.