Экс-солистка группы "Лицей" погибла от падения полки в ванной

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывшая солистка группы "Лицей" 33-летняя Жанна Роштакова скончалась у себя дома во Владивостоке. Об этом сообщил друг артистки, исполнитель Прохор Шаляпин в своем инстаграмме.

"Мы дружили с 1999 года, с той самой "Утренней звезды" (музыкальная детская программа на Первом канале и ТВЦ- ИФ), в которой Жанна тоже участвовала", — написал он.

"Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды", – написал певец в соцсети. В комментарии dni.ru Шаляпин пояснил, что причиной смерти Роштаковой стал несчастный случай.

"Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце", — сообщил певец.

По словам Шаляпина, Роштакова умерла через несколько часов после телефонного разговора с ним, она поделилась с ним планами переехать в Москву.

Жанна Роштакова – лауреат молодежной премии "Хрустальная нота" (1997 г.), победитель конкурса старшей вокальной категории "Утренняя Звезда" (1999 г.) в Юрмале, победитель конкурса "Зажги свою звезду" (2000 г.), некоторое время была солисткой в группе "Лицей".