В Кремле прокомментировали фото Путина с воевавшим в Донбассе Вагнером

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в социальных сетях совместную фотографию Владимира Путина и Дмитрия Уткина (Вагнера), группа которого, по данным СМИ, могла принимать участие в боевых действиях на территории Донбасса. Представитель главы государства пояснил, что снимок, скорее всего, был сделан во время приема в Кремле 9 декабря.

"В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было", - сказал Песков в пятницу телеканалу "Дождь".

Ранее в пресс-службе президента подтвердили, что Уткин был приглашен на прием в Кремль по случаю Дня Героев Отечества в числе других героев России и кавалеров орденов Мужества. При этом Песков заявил, что не располагает какими-либо сведениями о "группе Вагнера" и ее участии в боевых действиях в Донбассе или же Сирии.

"Я не знаю, что у него есть бойцы, и не знаю, находятся ли они в Сирии, и не знаю, есть ли у них вообще какой-то статус". "Бойцы есть у министерства обороны Российской Федерации", - подчеркнул пресс-секретарь президента.