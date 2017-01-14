МЧС подняло часть предметов с затонувшего в Финском заливе судна

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность часть предметов с затонувшего в Финском заливе рыболовецкого судна.

"В результате проведения работ в пятницу с помощью трала на поверхность воды всплыли предметы с затонувшего судна, которые были подняты для дальнейшего обследования", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Идентифицировать и обследовать судно в ходе работ в пятницу не удалось из-за неблагоприятных погодных условий, а также плохой видимости в воде из-за илистого дна, добавляют в управлении. Водолазные работы планируется продолжить в субботу.

4 января маломерное судно "Монни" перестало выходить на связь и обнаруживаться системой электронного позиционирования во время возвращения в порт отправления по акватории Финского залива, в районе порта Усть-Луга. На борту судна находились три человека.

По данному факту возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

9 января во время обследования дна Финского залива с помощью эхолотов был обнаружен объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно.