Главные новости
В миреБарак Обама продлил на год украинские санкции против РоссииВ миреУкраина провела ракетные учения у границы с КрымомВ миреТрамп отменит санкции против РФ при условии успешного сотрудничества с США
В России

МЧС подняло часть предметов с затонувшего в Финском заливе судна

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность часть предметов с затонувшего в Финском заливе рыболовецкого судна.

"В результате проведения работ в пятницу с помощью трала на поверхность воды всплыли предметы с затонувшего судна, которые были подняты для дальнейшего обследования", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

В РоссииСпасатели нашли в Финском заливе похожий на затонувшее судно объектЧитать подробнее

Идентифицировать и обследовать судно в ходе работ в пятницу не удалось из-за неблагоприятных погодных условий, а также плохой видимости в воде из-за илистого дна, добавляют в управлении. Водолазные работы планируется продолжить в субботу.

4 января маломерное судно "Монни" перестало выходить на связь и обнаруживаться системой электронного позиционирования во время возвращения в порт отправления по акватории Финского залива, в районе порта Усть-Луга. На борту судна находились три человека.

По данному факту возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

9 января во время обследования дна Финского залива с помощью эхолотов был обнаружен объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно.

Теги: Финский залив, МЧС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Более 85% россиян заметили страх других стран перед РФБолее 85% россиян заметили страх других стран перед РФ
Почти 70% респондентов ФОМ отметили рост влияния России в мире, большинство объяснили это возросшей военной мощью страны и независимой внешней политикойПодробнее
В Петербурге прошла акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦВ Петербурге прошла акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦ
Выразить свой протест вышли около сотни человекПодробнее
Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за призыва чиновника отнимать детей за долги по ЖКХКузнецова обратилась в прокуратуру из-за призыва чиновника отнимать детей за долги по ЖКХ
С соответствующей инициативой выступили власти Зеленодольского района ТатарстанаПодробнее
Скворцова пообещала ужесточить наказание за препятствование работе "скорой"Скворцова пообещала ужесточить наказание за препятствование работе "скорой"
Ответственность предлагается ужесточить вплоть до уголовнойПодробнее
Летные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 годуЛетные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 году
"Сармат" заменит самую мощную в мире стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В "Воевода" - по классификации НАТО - SS-18 "Сатана"Подробнее
Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ
По словам экс-министра финансов, они необходимы для реализации планов по развитию российской экономикиПодробнее
МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.
Название банка пресс-служба ведомства не уточняетПодробнее
Готовящийся к полету "Союз" с экипажем МКС заменят из-за неполадокГотовящийся к полету "Союз" с экипажем МКС заменят из-за неполадок
Ранее сообщалось, что двигатель третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту "Прогресс", будет также замененПодробнее
Законопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в ГосдумеЗаконопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в Госдуме
Согласно документу, доля иностранных владельцев в уставном капитале онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%Подробнее
Елизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбищеЕлизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище
Глава "Справедливой помощи", которая оказывала поддержку умирающим больным и бездомным, а также пострадавшим в конфликтах на Украине и в Сирии, погибла при крушении Ту-154 под СочиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБарак Обама продлил на год украинские санкции против РоссииВ миреУкраина провела ракетные учения у границы с КрымомВ миреТрамп отменит санкции против РФ при условии успешного сотрудничества с СШАВ миреДжонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
В Таиланде истребитель разбился во время авиашоу
Более 85% россиян заметили страх других стран перед РФ
Автор "Экзорциста" скончался на 90-м году жизни
Вооруженные преступники напали на закрытый химзавод в Красноуральске
Что случилось этой ночью: суббота, 14 января
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
Первый в истории хоккея матч прошел на российско-китайской границе на льду Амура
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи