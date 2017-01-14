За спровоцировавшим аварию с автозаком водителем числятся многие нарушения ПДД

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Предполагаемый виновник ДТП с участием автозака в Предгорном районе Ставрополья многократно нарушал правила дорожного движения, сообщил "Интерфаксу" представитель отдела безопасности дорожного движения краевого УГИБДД Евгений Синицын.

"Водитель "Приоры", который по предварительным данным спровоцировал автоаварию, житель одного из регионов Северного Кавказа, за последние два года за ним числится очень большое количество нарушений ПДД, многие не погашены", - сказал он.

Водитель не пострадал, уточнил Синицын. "После осмотра медиков он отпущен из медучреждения", - сказал представитель отдела.

Таким образом, в больнице остаются трое пострадавших в ДТП, из них - двое этапируемых.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщалось, что водитель автомобиля "Приора" при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Вольво", который отбросило на встречку, где он столкнулся со служебной автомашиной "ГАЗ" районного отдела МВД, перевозившей следственно-арестованных в СИЗО Пятигорска.

В результате ДТП в больницу с травмами были госпитализированы трое водителей и шесть пассажиров, в том числе трое этапируемых. По факту автоаварии проводится служебная проверка.

Региональное ГУ МЧС сообщало, что в результате ДТП столкнулись три транспортных средства: грузовой автомобиль "Вольво", автомобили "АвтоЗак" и "Лада-Приора". Пострадавшие были доставлены в Центральные городские больницы Георгиевска и Пятигорска.