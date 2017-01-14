Командование РВСН заявило о решении проблемы дедовщины

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) нет проблемы дедовщины (неуставных отношений), сообщил заместитель командующего РВСН по работе с личным составом генерал-майор Андрей Филатов.

"Дедовщина как явление практически сведена на "нет" в войсках", - сказал генерал в интервью радио "Эхо Москвы" в субботу.

В РВСН поступает больше призывников с хорошим образованием, и это "оздоравливает обстановку в казарме", сказал он.

"Было бы неправильно сказать, что проблема полностью решена - есть конфликты, они в большей степени носят ситуативный характер. Мы за этим следим, и мы видим, что ситуация коренным образом изменилась", - сообщил Филатов.

По его словам, в основном в РВСН служат молодые люди из благополучных семей. Призывники проходят специальные тесты, молодых людей проверяют психологи, сказал Филатов.

В РВСН большинство военнослужащих срочной службы (служат год) направляют в подразделения охраны, сообщил генерал.

"Ракетные войска - высокотехнологичный род Вооруженных сил. Военнослужащие по призыву у нас выполняют обязанности, как правило, по охране и обороне автономных пусковых установок или шахтных пусковых установок. Это противодиверсионнные подразделения в составе батальонов охраны и разведки", - сказал А.Филатов.

По его словам, призывники, которые по каким-то показателям не подходят для подразделений охраны пусковых установок, служат водителями или в подразделениях связи.