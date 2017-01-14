Северный флот усилили двумя новыми противодиверсионными катерами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Спецподразделения Северного флота РФ (СФ) получили два новых противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

Торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на катерах состоялась в субботу в главной базе подводных сил Северного флота - Гаджиево. "С подъемом флага эти катера официально вошли в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота", - отметили в СФ.

Ранее эти два противодиверсионных катера успешно прошли комплекс государственных испытаний в Гаджиево. Одному катеру приказом главкома ВМФ РФ присвоено наименование "Юнармеец Заполярья", сообщили в пресс-службе.

В состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота вошли одиннадцатый и двенадцатый катера проекта 21980 "Грачонок". Эта серия разработана для перевооружения специальных подразделений.

Катера разработаны нижегородским ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел", построены на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область). Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним.

Суда оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.