В Омске нашли повешенным обвиняемого в получении взятки судью

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту смерти федерального судьи Сергея Москаленко в Омске, который подозревался в получении взятки в особо крупном размере, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

"Информацию о смерти Москаленко мы подтверждаем. Сейчас проводится доследственная проверка по факту суицида", - сказала она.

Тело было обнаружено в парке 300-летия Омска.

По информации регионального управления СКР, в пятницу Москаленко получил уведомление о том, что 17 января на квалификационной коллегии судей будет рассматриваться ходатайство следственных органов о даче согласия на его арест.

Ранее сообщалось, что в отношении судьи Куйбышевского районного суда Омска возбуждено дело по статье 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2010 по 2015 год Москаленко рассматривал уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Виктора Берга, обвиняемого в хищении денежных средств 442 дольщиков на сумму более 100 млн рублей, невыплате заработной платы 373 работникам предприятия и ряде других преступлений. Согласно данным СКР, судья лично получил от подсудимого взятку в сумме более 8 млн рублей за возврат уголовного дела прокурору и вынесение в дальнейшем оправдательного приговора.

В связи с обнаружением в октябре 2015 года в Омске тела Берга с признаками насильственной смерти уголовное дело по его обвинению было прекращено Москаленко в связи со смертью подсудимого.

В следственных органах "Интерфаксу" уточнили, что дальнейшая ситуация может развиваться двумя путями. При согласии родственников обвиняемого уголовное дело может быть прекращено в связи с его смертью по нереабилитирующему основанию. Если родственники будут настаивать на оправдании Москаленко, дело будет расследоваться дальше и будет передано в суд. Суд, в свою очередь, вправе заочно вынести вердикт о виновности и прекратить дело в связи с его смертью.