Попавших в аварию в Карелии туристов доставили в Петербург

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Туристы, попавшие в аварию в Карелии, направлены двумя группами в Санкт-Петербург, где их развозят по домам, сообщается на официальном сайте Ростуризма. Ранее сообщалось, что в субботу один человек погиб и еще двое госпитализированы из-за ДТП с рейсовым автобусом, который вез туристов из Санкт-Петербурга в Горный парк Рускеала.

"Около 13.00 мск на 236-м км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе у поселка Кортала, водитель заказного экскурсионного автобуса MAN, который двигался по маршруту "Санкт-Петербург - Рускеала", по предварительным данным, не справился с управлением на извилистой дороге, автобус лег на бок", - проинформировало региональное УГИБДД.

По его данным, в аварии погибла женщина-пассажир.

Согласно сообщению Ростуризма, по предварительным данным, ДТП произошло из-за плохих погодных условий.

Впоследствии люди были размещены в одной из гостиниц Сортавалы, где их обеспечили горячим питанием. Тех, кто оставил в автобусе свои вещи, снабдили теплой одеждой.