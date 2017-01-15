Инспекторы из Сербии посетят подмосковные части российской армии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сербия в период с 16 по 19 января проведет на территории РФ инспекцию военных объектов, информирует Минобороны РФ.

"Указанный район, определенный сербской стороной, расположен в Московской области и занимает площадь около трёх с половиной тысяч квадратных километров", - сообщил журналистам в воскресенье начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что инспекция пройдёт в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

"В ходе инспекции сербские инспекторы получат брифинги от командования формирований и воинских частей, содержащие информацию о них, а также о проводимой военной деятельности в пределах указанного района", - сказал Рыжков.